Studente sale sul tetto Paura alla media Torelli

Da ilgiorno.it 11 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un giovane studente, nato nel 2013, ha salito il tetto di una scuola media, generando preoccupazione tra gli insegnanti e i compagni. Il ragazzo, descritto come un preadolescente vivace e spesso poco disciplinato, è stato coinvolto in un episodio inatteso che ha attirato l’attenzione della comunità scolastica. Nessuno si aspettava un gesto simile da parte di un bambino così giovane, e le autorità stanno ora valutando le misure da adottare.

Classe 2013, poco più che un bambino. Un preadolescente un po’ scalmanato, anche a scuola non era certo tra gli alunni più tranquilli, studiosi e ligi alle regole, ma quanto accaduto ieri, davvero, né i professori né i compagni lo avrebbero mai immaginato. Durante la mattinata di lezioni il giovanissimo, eludendo qualsivoglia sorveglianza, è infatti scappato per poi salire sul tetto della media Torelli che frequenta. Perché lo abbia fatto, non è chiaro, ma di fronte a due Volanti, ambulanza, automedica e Vigili del Fuoco, anche chi abita nei pressi della scuola di via Don Lucchinetti ha temuto il peggio. In realtà, pressoché in concomitanza con l’arrivo di Forze dell’Ordine e soccorsi il ragazzino era già sceso autonomamente dal tetto della scuola, anche se non per tornare in aula, ma per allontanarsi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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Scappa dalla classe e sale sul tetto: attimi di apprensione alla scuola media TorelliAttimi di apprensione questa mattina alla scuola media Torelli di Sondrio: durante le lezioni della mattinata, infatti, uno studente è scappato...

Attimi di paura in una scuola a Sondrio: studente scappa dall’aula e sale sul tettoUna mattinata di lezione si è trasformata in un momento di grande tensione oggi in un istituto comprensivo di Sondrio.

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Studente fugge dall’aula e sale sul tetto della scuola: attimi di tensioneUn fatto che ha dell’incredibile: un ragazzo di una scuola media di Sondrio, improvvisamente, è uscito dall’aula in cui si trovava ed è scappato sul tetto dell’edificio. Lo riporta Sondrio Today.La si ... tecnicadellascuola.it

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