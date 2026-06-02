Patto sull' energia La Commissione europea non prevede una risposta formale alla lettera della Meloni
La Commissione europea non invierà una risposta scritta formale alla lettera inviata recentemente dalla premier italiana riguardo alla deroga al Patto sull'energia. Al momento, non ci sono comunicazioni ufficiali che confermino un seguito scritto alla richiesta. La decisione di non rispondere formalmente è stata comunicata senza indicare ulteriori dettagli o tempi previsti.
Al momento, a quanto si apprende, la Commissione europea non prevede una riposta scritta formale alla lettera inviata nei giorni scorsi dalla premier Giorgia Meloni sulla deroga al Patto sull'energia. La risposta, come annunciato nei giorni scorsi, consisterà di fatto nel pacchetto - e nella flessibilità nel'ambito della clausola di salvaguardia per la difesa - previsto per il Semestre europeo. 🔗 Leggi su Feedpress.me
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Antonio Maria Rinaldi - La Commissione UE non vuole concedere allItalia la flessibilità (30.04.26)
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