La premier italiana ha inviato una lettera alla presidente della Commissione europea, chiedendo che le deroghe al Patto di stabilità siano estese anche alla gestione della crisi energetica, oltre che alla difesa. La richiesta arriva in un momento in cui si discute delle possibilità di allentare le regole fiscali europee per far fronte alle emergenze attuali. La lettera evidenzia l’interesse di Roma a ottenere flessibilità sui vincoli di bilancio, con particolare attenzione alle spese per l’energia.

La premier Giorgia Meloni ha scritto una lettera alla presidente della Commissione europea Ursula Von Der Leyen chiedendo che la deroga al Patto di stabilità valga, oltre che per la difesa, anche per la crisi energetica. «L’Italia ritiene necessario estendere temporaneamente il campo di applicazione della National escape clause già prevista per le spese di difesa anche agli investimenti e alle misure straordinarie necessarie per fronteggiare la crisi energetica, senza modificarne i limiti massimi di scostamento già previsti», ha scritto Meloni, aggiungendo che, «in assenza di questa necessaria coerenza politica, sarebbe molto difficile per il governo spiegare all’opinione pubblica un eventuale ricorso al programma Safe alle condizioni attualmente previste». 🔗 Leggi su Lettera43.it

© Lettera43.it - La lettera di Meloni a Von der Leyen: «Deroghe al Patto anche per energia o Safe a rischio»

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