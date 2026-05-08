Ambrosone Arel SMLab | Equilibrismo Meloni tra Trump e Ue non funziona energia richiede risposta europea

Tullio Ambrosone, direttore del Single Market Lab di Arel, ha rilasciato un'intervista a Fanpage.it in cui ha commentato la strategia della presidente del Consiglio. Ha affermato che il tentativo di mantenere un equilibrio tra gli Stati Uniti e l’Unione Europea non risulta efficace. Inoltre, ha sottolineato che le questioni energetiche richiedono interventi concreti a livello europeo e non possono essere affrontate solo a livello nazionale.

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In un'intervista a Fanpage.it Tullio Ambrosone, direttore del Single Market Lab di Arel, spiega quali sono le possibili risposte alla crisi internazionale e allo shock energetico causati dalla guerra in Iran: "Se la situazione peggiorerà sarà necessario affrontare il tema dell'allentamento dei vincoli del Patto di stabilità. Ma occorre affiancare a questo genere di misure più immediate visioni più larghe, azioni europee, come il piano 'One Europe, One Market', la roadmap del mercato unico".🔗 Leggi su Fanpage.it Meloni su Trump: I leader religiosi non facciano quello che chiedono i politici Notizie correlate Ue risponde ai nuovi dazi di Trump: “Rispetti gli accordi”. Opposizioni a Meloni: “Silenzio imbarazzante”La Commissione europea si aspetta che gli Stati Uniti rispettino il loro accordo commerciale con l'Ue, dopo che Donald Trump ha annunciato di voler... Iran, la guerra in diretta: Trump minaccia: “Se Hormuz non riapre, colpiremo le centrali”, la risposta di Teheran: “Distruggeremo infrastrutture energetiche”Le ultime news dalla guerra in Iran dopo l'attacco di Israele e USA di oggi, domenica 22 marzo: Trump minaccia Teheran: "Se Hormuz non riapre entro... Aggiornamenti e dibattiti Ambrosone (Arel SMLab): Equilibrismo Meloni tra Trump e Ue non funziona, energia richiede risposta europeaMeloni a Fanpage: Su stop a spese militari non devo giustificarmi con Trump. Priorità è energia play 16691 • di Marco Billeci L'annuncio di Trump: Aumento i dazi sulle auto in UE al 25%, non state ... youmedia.fanpage.it SCENARIO GOVERNO/ Equilibrismo e interventismo, così Trump e referendum spingono la Meloni tra due fuochiIn un momento in cui la politica estera ha un peso preponderante l’equilibrismo è una virtù, ma espone a continue correzioni di rotta capaci di appannare appunto la sua indiscussa fama di decisionista ... ilsussidiario.net