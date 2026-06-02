Il 2 giugno 2026, in occasione dell’anniversario dell’ottantesimo voto alle donne, è stato presentato uno scatto in bianco e nero che ritrae Anna Iberti con un sorriso e lo sguardo rivolto verso il cielo. La foto è stata scattata da Federico Patrillani e rappresenta simbolicamente il cammino verso la democrazia inclusiva. La figura di Iberti è diventata il simbolo di questa celebrazione.

Il sorriso della speranza e lo sguardo rivolto verso il cielo per guardare il futuro. E’ il volto di Anna Iberti, immortalato in uno scatto in bianco e nero dall’artista Federico Patrillani, diventato il simbolo del 2 giugno 2026, ottant’anni dal primo voto alle donne. "Questa ragazza rappresenta la Repubblica Italiana che si proietta verso il futuro e anche con molte speranze – dice Patrizia Gabrielli docente di storia contemporanea all’Università di Siena –. Il 2 giugno 1946 è una data fondamentale nel nostro calendario civile perché si gettano le fondamenta del nuovo Stato italiano, lo Stato repubblicano. Inizia il cammino verso la democrazia, una democrazia inclusiva. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Patrizia Gabrielli e la storia: "Democrazia inclusiva il cuore della Repubblica"

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