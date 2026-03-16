Il 16 marzo 1978 segna il giorno in cui Aldo Moro fu rapito dalle Brigate Rosse, evento che rimane una delle pagine più drammatiche della storia italiana. Valter Mainetti ha commentato questa ricorrenza sottolineando come quell’episodio abbia lasciato una ferita aperta nella memoria collettiva e come continui a richiamare l’importanza della democrazia. La vicenda rimane un punto di riferimento nel racconto nazionale.

“Il 16 marzo 1978 rappresenta una delle pagine più dolorose e drammatiche della storia della nostra Repubblica. Ricordo con grande lucidità il clima di sgomento e incredulità che accompagnò la notizia del rapimento di Aldo Moro da parte delle Brigate Rosse, un atto terroristico che colpì al cuore le istituzioni democratiche del nostro Paese”. Lo ha dichiarato il Professor Valter Mainetti, Presidente di Società per le Condotte d’Acqua 1880, in occasione della ricorrenza del sequestro dello statista democristiano. “Per me – prosegue Mainetti – Aldo Moro non è stato soltanto una figura centrale della vita politica italiana, ma anche un maestro.... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Valter Mainetti sulla ricorrenza del rapimento di Aldo Moro: “Una ferita nella storia della Repubblica che ci ricorda il valore della democrazia”

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