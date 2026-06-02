Paternò e Adrano operazione contro le corse clandestine di cavalli
Le forze dell’ordine hanno effettuato controlli straordinari a Paternò e Adrano per contrastare le corse clandestine di cavalli. Le operazioni sono iniziate nelle prime ore del mattino e hanno portato a verifiche e sequestri. Non sono stati comunicati dettagli sulle eventuali persone denunciate o fermate. L’intervento si inserisce in un’azione mirata a contrastare attività illegali legate al mondo equestre.
ABBONATI A DAYITALIANEWS Controlli straordinari delle forze dell’ordine. A partire dalle prime ore di domenica 31 maggio, la Arma dei Carabinieri e la Polizia di Stato hanno svolto un ampio servizio coordinato di controllo del territorio nelle aree tra Paternò e Adrano, con l’obiettivo di prevenire e contrastare il fenomeno delle corse clandestine di cavalli. All’operazione hanno partecipato i militari della Compagnia di Paternò, gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Adrano e la Squadra Mobile della Questura di Catania. Attività di prevenzione a Paternò. Nel territorio di Paternò, le pattuglie hanno notato un insolito via vai di scooter e veicoli con a bordo numerosi giovani, elemento che ha fatto scattare immediatamente i controlli. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com
Catania: droni per localizzare una corsa clandestina di cavalli
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