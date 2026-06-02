Patente contestata al calciatore dell’Udinese arriva la svolta

La patente di Idrissa Gueye è risultata valida e conseguita regolarmente. Il Ministero dei Trasporti del Senegal ha rilasciato un’attestazione ufficiale che conferma la regolarità del documento. Questa certificazione potrebbe portare all’archiviazione del procedimento aperto nei suoi confronti. La questione riguardava la validità della patente del calciatore dell’Udinese, ma ora l’indagine potrebbe essere chiusa.

La patente di Idrissa Gueye è valida e regolarmente conseguita. A certificarlo è il Ministero dei Trasporti della Repubblica del Senegal, con un’attestazione ufficiale che potrebbe portare all’archiviazione del procedimento aperto nei confronti del giovane calciatore dell’Udinese. Il caso era. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

A tu per tu con Christian Kabasele | Le domande dei bambini al difensore dellUdinese

Notizie e thread social correlati

Calciatore dell'Udinese sorpreso con una patente falsa al valico di FernettiUn calciatore dell'Udinese è stato fermato al valico di Fernetti con una patente di guida falsa.

Idrissa Gueye calciatore dell'Udinese denunciato a Trieste, era alla guida con una patente falsaIdrissa Gueye, calciatore dell'Udinese in prestito dal Metz, è stato denunciato a Trieste dopo essere stato fermato alla guida con una patente falsa.

Temi più discussi: Patente contestata al calciatore dell’Udinese: il club Certificata l’autenticità; Calciatore dell’Udinese fermato al confine, il club lo scagiona: La patente esibita era vera, lo dice il Ministero dei trasporti del Senegal; La squadra di equitazione del Friuli sul podio nella Coppa del Presidente.

Idrissa Gueye, il Senegal certifica: la patente del calciatore dell'Udinese non è falsa. Il caso verso l'archiviazione?TRIESTE - La patente di Idrissa Gueye, calciatore dell'Udinese, è valida e regolarmente conseguita. Lo ha certificato il Ministero dei Trasporti della Repubblica del Senegal, facendo fare un passo ... ilgazzettino.it

Denunciato calciatore Udinese, mostra patente falsa al confineUn calciatore dell'Udinese Calcio, Idrissa Gueye, di il 19 anni e di nazionalità senegalese, è stato denunciato perché, fermato dalla polizia di frontiera di Trieste al valico di Fernetti, con la ... ansa.it