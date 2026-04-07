Calciatore dell' Udinese sorpreso con una patente falsa al valico di Fernetti

Un calciatore dell'Udinese è stato fermato al valico di Fernetti con una patente di guida falsa. Da quando i confini con la Slovenia sono stati riaperti, i posti di frontiera hanno ripreso l’attività, tornando ai livelli di prima della chiusura. La polizia ha constatato che il documento presentato dall’atleta non era autentico. L’individuo è stato sottoposto alle procedure previste per questo tipo di infrazione.

Un giocatore bianconero, che viaggiava a bordo di una potente Audi, è stato sottoposto a un controllo da parte degli agenti della polizia di frontiera. Il suo documento è risultato non in regola ed è stato iscritto nel registro degli indagati. Chi è il professionista e la cronaca della vicenda Da quando i confini con la Slovenia si sono nuovamente chiusi i posti di frontiera sono tornati a un livello operativo pressoché sconosciuto negli anni precedenti. Migliaia di vetture, tra mezzi pesanti e automobili transitano ogni giorno lungo il confine di Stato, con controlli che coinvolgono un’ondata di persone che, per lavoro o per necessità personali, oltrepassano la linea divisoria tra il nostro Paese e la vicina repubblica. 🔗 Leggi su Udinetoday.it Nonantola, sorpreso alla guida con una patente falsa e denunciatoNel tardo pomeriggio di martedì 20 gennaio, a Nonantola, una pattuglia della Polizia Locale dell’Unione del Sorbara ha effettuato un controllo di... Per truffare al test della patente ci va guidando con una patente falsa: denunciatoTentavano di superare l’esame teorico per la patente con l’aiuto di dispositivi elettronici nascosti sotto i vestiti.