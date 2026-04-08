Idrissa Gueye, calciatore dell'Udinese in prestito dal Metz, è stato denunciato a Trieste dopo essere stato fermato alla guida con una patente falsa. L'episodio è avvenuto durante un controllo stradale, quando gli agenti hanno verificato i documenti del conducente. La notizia è stata confermata dalle autorità locali, senza ulteriori dettagli su eventuali conseguenze o altre azioni legali.

Il calciatore dell’Udinese Idrissa Gueye è stato denunciato a Trieste dopo che avrebbe esibito una patente falsa a un controllo della polizia di frontiera al valico di Fernetti. I poliziotti hanno contestato al giocatore il reato di uso di atto falso, impedendogli di utilizzare l’automobile. Idrissa Gueye è stato costretto, quindi, a farsi venire a prendere per far ritorno a casa a Udine. Perché Idrissa Gueye dell'Udinese è stato denunciato a Trieste La mossa dell'Udinese sul caso Idrissa Gueye Chi è Idrissa Gueye, calciatore dell'Udinese Calciatori e guai con la patente: i precedenti Perché Idrissa Gueye dell’Udinese è stato denunciato a Trieste L’episodio, riportato da Il Messaggero Veneto, risalirebbe a qualche giorno fa. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Idrissa Gueye calciatore dell'Udinese denunciato a Trieste, era alla guida con una patente falsa

Idrissa Gueye fermato con una patente falsa al confine con la Slovenia: denunciato dalla poliziaLa polizia ha scoperto che il giocatore dell'Udinese Gueye era alla guida della sua Audi con una patente contraffatta dopo un controllo di routine al...

Guai per il talento dell'Udinese Gueye: guida con patente falsa, fermato al confine con la SloveniaIl ritorno in campo da protagonista nel secondo tempo nel bel pareggio contro il Como.

Temi più discussi: Fermato per un controllo al valico di Fernetti, calciatore dell’Udinese esibisce una patente falsa; Guai per il talento dell'Udinese Gueye: guida con patente falsa, fermato al confine con la Slovenia; Fermato con una patente falsa a un controllo: nei guai un giovane calciatore dell'Udinese; Fermato al valico di Fernetti con una patente falsa: nei guai un calciatore dell’Udinese.

Idrissa Gueye calciatore dell'Udinese denunciato a Trieste, era alla guida con una patente falsaL’episodio, riportato da Il Messaggero Veneto, risalirebbe a qualche giorno fa. Idrissa Gueye, 19enne senegalese tesserato con l’Udinese, è stato fermato per un controllo della polizia di frontiera al ... virgilio.it

Denunciato calciatore Udinese, mostra patente falsa al confineUn calciatore dell'Udinese Calcio, Idrissa Gueye, di il 19 anni e di nazionalità senegalese, è stato denunciato perché, fermato dalla polizia di frontiera di Trieste al valico di Fernetti, con la Slov ... ansa.it

Il 19enne Idrissa Gueye, bloccato a Trieste. Denunciato dopo aver esibito un documento di guida senegalese ritenuto falso - facebook.com facebook

Mendy Diouf Niakhate Koulibaly A.Mendy Papa Gueye Idrissa Gueye Mater Sarr Sadio Mane Jackson Ndiaye x.com