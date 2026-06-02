Pasticciera morta al Cardarelli | domani i funerali a Roccadaspide
Domani a Roccadaspide si svolgeranno i funerali di una donna di 58 anni, deceduta all’ospedale Cardarelli di Napoli. La pasticciera è morta in modo improvviso e si terranno le esequie nella stessa località. La notizia è stata comunicata in giornata.
Si terranno domani, mercoledì 3 giugno, a Roccadaspide i funerali di M.C.D.A., la pasticciera 58enne deceduta tragicamente all'ospedale Cardarelli di Napoli. La salma della donna è stata liberata dall'autorità giudiziaria al termine dell'esame autoptico, disposto dalla Procura per fare luce sulle. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
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