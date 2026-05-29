Una donna di 55 anni si è tolta la vita lanciandosi dal terzo piano del reparto Grandi ustionati di un ospedale. La sua salma è stata sottoposta a un’ispezione. Le indagini si concentrano sulla mancanza di sorveglianza nel reparto. La donna era ricoverata da giorni e soffriva di gravi ustioni. Nessuna informazione ufficiale sulle ragioni che l’hanno spinta al gesto.

La salma di Maria Carmela D’Angelo, la pasticciera di Roccadaspide che si è uccisa lanciandosi dal terzo piano del reparto Grandi ustionati del Cardarelli, è stata sottoposta a sequestro. La procura di Napoli, in queste ore, sta lavorando per accertare eventuali responsabilità in vista dell’esame autoptico. Sotto la lente di ingrandimento degli inquirenti ci sono quattro dipendenti del reparto che, in vista dell’esame tecnico irripetibile, saranno iscritti nel registro degli indagati con il titolo di reato di omissione di controllo della paziente. La donna, 58 anni, era nel laboratorio della sua pasticceria “Le delizie di Maria”, nel Cilento, quando il 21 maggio scorso fu travolta da una esplosione della friggitrice industriale e ustionata in diverse parti del corpo in maniera abbastanza grave. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

© Ilmattino.it - Cardarelli, pasticciera giù dalla finestra: indagini sulla mancata sorveglianza

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