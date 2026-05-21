Pasticciera si ustiona a lavoro | corsa in elicottero al Cardarelli
Una pasticciera si è ustionata gravemente mentre lavorava nel laboratorio di una pasticceria a Roccadaspide, nel Salernitano. La donna è stata soccorsa da un'ambulanza e trasferita in ospedale. Per il trasporto è stato necessario un elicottero sanitario, intervenuto sul posto per le condizioni di emergenza. Sul luogo sono arrivati anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche sull’accaduto. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.
Titolare di una pasticceria si ustiona gravemente mentre lavora nel laboratorio. È accaduto a Roccadaspide, nel Salernitano. La vittima è una donna, proprietaria di una nota pasticceria artigianale della zona, rimasta ferita mentre stava preparando alcuni dolci.? Secondo una prima ricostruzione. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
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