Pasticciera si ustiona a lavoro | corsa in elicottero al Cardarelli

Una pasticciera si è ustionata gravemente mentre lavorava nel laboratorio di una pasticceria a Roccadaspide, nel Salernitano. La donna è stata soccorsa da un'ambulanza e trasferita in ospedale. Per il trasporto è stato necessario un elicottero sanitario, intervenuto sul posto per le condizioni di emergenza. Sul luogo sono arrivati anche i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato le verifiche sull’accaduto. La dinamica dell’incidente è ancora da chiarire.

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