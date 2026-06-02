Il Napoli di Allegri è partito ufficialmente, con il tecnico che da domani sarà svincolato dal Milan. Tra i nomi nel mirino ci sono Rabiot e Khalaili, giocatori considerati per il mercato. La squadra si prepara a una nuova stagione, mentre Allegri si libera dal suo precedente incarico. La notizia arriva dopo la conclusione del rapporto tra l’allenatore e il club milanese.

Con la notizia che domani Max Allegri sarà finalmente libero dal Milan, possiamo affermare con ragionevole certezza che può partire il corso del nuovo Napoli targato Livorno. I nomi accostati sono tanti e, in virtù dell’incontro tra Manna e il nuovo allenatore del Napoli, è bene fare un recap. Perdersi nel mare magnum dei nomi accostati in questa girandola impazzita che è il calciomercato è facile, per questo ci siamo qui noi. Napoli, i nomi del mirino. Partendo da quelli che sembrano essere i nomi più caldi, segnaliamo subito Mario Gila della Lazio, difensore centrale piuttosto tentato dall’ipotesi Napoli. Agli azzurri piaceva anche prima della decisione di virare sul tecnico toscano, che dal canto suo ha manifestato il totale apprezzamento. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

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© Ilnapolista.it - Parte finalmente il Napoli di Allegri: da Rabiot a Khalaili, ecco i nomi nel mirino

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HORROR SHOW. Allegri lose to Conte. No Milan dream, No Italy dream what I am doing

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