Corriere dello Sport | Napoli il mercato parte dalla Champions | Hojlund riscattato Gila e Khalaili nel mirino
Il Napoli si prepara ad avviare la campagna di mercato, con l’obiettivo di rafforzarsi in vista delle prossime sfide. La società ha deciso di riscattare il contratto di un attaccante, mentre si stanno valutando due possibili acquisti a centrocampo. La squadra si sta concentrando anche sulla partita di questa sera, che potrebbe influenzare le scelte di mercato future. Le trattative sono in corso e le decisioni definitive sono attese a breve.
Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Il futuro del Napoli può iniziare già questa sera. La sfida contro il Bologna non vale soltanto la qualificazione matematica alla prossima Champions League, ma rappresenta anche il punto di partenza del mercato azzurro. Come racconta Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, il ritorno nell’élite europea farà scattare automaticamente una serie di operazioni già programmate dalla società di Aurelio De Laurentiis. Secondo quanto riportato da Fabio Mandarini sul Corriere dello Sport, la qualificazione Champions attiverà immediatamente l’obbligo di riscatto di Rasmus Hojlund dal Manchester United.🔗 Leggi su Napolipiu.com
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