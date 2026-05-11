Corriere dello Sport | Napoli il mercato parte dalla Champions | Hojlund riscattato Gila e Khalaili nel mirino

Il Napoli si prepara ad avviare la campagna di mercato, con l’obiettivo di rafforzarsi in vista delle prossime sfide. La società ha deciso di riscattare il contratto di un attaccante, mentre si stanno valutando due possibili acquisti a centrocampo. La squadra si sta concentrando anche sulla partita di questa sera, che potrebbe influenzare le scelte di mercato future. Le trattative sono in corso e le decisioni definitive sono attese a breve.

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