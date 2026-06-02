Parole e storie nei musei | nuovo appuntamento al Barbella di Chieti

Nel museo di Chieti si tiene un nuovo appuntamento di “Parole e storie nei musei”. L’evento fa parte del progetto #ChietiTraLePagine e prevede momenti di narrazione e incontro nel contesto culturale cittadino. Il percorso mira a far dialogare il patrimonio con le persone, creando uno spazio di partecipazione e scambio tra visitatori e storie raccontate. La manifestazione si svolge nel museo Barbella.

Prosegue il percorso di “Parole e storie nei musei”, l’iniziativa inserita nel progetto #ChietiTraLePagine, che trasforma i luoghi della cultura cittadina in spazi di narrazione, incontro e partecipazione, dove il patrimonio dialoga con le storie e le storie incontrano il pubblico.Il nuovo. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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