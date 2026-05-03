Miti letture e creatività al museo | prende il via il progetto Parole e storie nei musei

Il museo archeologico nazionale Villa Frigerj apre le sue porte domenica 3 maggio per il lancio del progetto “Parole e storie nei musei”. L’iniziativa si rivolge a bambini, ragazzi e famiglie ed è pensata per coinvolgere i visitatori attraverso attività legate a miti, letture e creatività. La proposta si svolgerà all’interno delle sale del museo, offrendo un’occasione di approfondimento e intrattenimento dedicata a tutte le fasce di età.

Prenderà il via domenica 3 maggio al museo archeologico nazionale Villa Frigerj il progetto “Parole e storie nei musei” dedicato a bambini, ragazzi e famiglie. Un percorso dedicato alla scoperta del patrimonio culturale attraverso la lettura e l’immaginazione. Alle ore 17 il museoarcheologico di.🔗 Leggi su Chietitoday.it

The Wisdom of Father Brown

Notizie correlate

Leggi anche: Hzero, tornano al museo del modellismo ferroviario di Firenze i laboratori con storie, creatività e mondi immaginari

Domenica al Museo: il 3 maggio ingresso gratis nei musei e parchi archeologici stataliSi rinnova l'appuntamento con l'arte e la cultura gratuite: il 3 maggio, torna #domenicalmuseo, l’iniziativa del Ministero della Cultura che consente...

Aggiornamenti e contenuti dedicati

Temi più discussi: Parole e storie nei musei: a Chieti la lettura diventa esperienza tra miti, arte e creatività; Musei come spazi di racconto: prende vita Parole e storie nei musei; La rassegna Pagine erranti anima il Maggio dei Libri: il programma di eventi; Chieti riscopre il suo Illuminismo: conferenza su Galiani e Delfico il 6 maggio.

Mancini e creatività. Stop al mito del genio con la mano sinistraWinston Churchill, Sigmund Freud, Vincent van Gogh, Michelangelo e Leonardo da Vinci. Tutti personaggi di grande calibro e tutti mancini. Forse è anche grazie a loro che si è creata la leggenda che ... quotidiano.net

Non è solo una biblioteca. La comunità di Gracciano tra letture e creativitàLa coda di una pellicola cinematografica da 35 mm che, libera dalla bobina, emette il caratteristico rumore, idealmente collegata a una piccola biblioteca che nasce, prende vita e diventa centro di ... lanazione.it

L’Inter pronta alla festa davanti ai suoi miti. Basta un punto per lo scudetto x.com

Miti e leggende, Treviso Provincia | t – Astuzia. Quando l’intelligenza cambia forma - facebook.com facebook