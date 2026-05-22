Aperture serali e biglietto d' ingresso a 1 euro nei musei di Chieti per la Notte Europea dei musei

Sabato 23 maggio i musei archeologici nazionali di Chieti, Villa Frigerj e la Civitella, resteranno aperti fino a sera con un biglietto d’ingresso di un euro. L’iniziativa si inserisce nella 22esima edizione della “Notte Europea dei Musei”, promossa dal Ministero della Cultura. Durante la serata, i visitatori potranno accedere alle esposizioni e partecipare a eventuali programmi speciali previsti dagli organizzatori. L’apertura serale mira a favorire un maggior coinvolgimento del pubblico.

Aperture serali e biglietto d'ingresso al costo simbolico di 1 euro, sabato 23 maggio, nei musei archeologici nazionali di Chieti Villa Frigerj e la Civitella, in occasione della 22esima edizione della “Notte Europea dei Musei”, promossa dal Ministero della Cultura.I musei apriranno. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

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