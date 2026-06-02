Parma prima Cuesta poi il mercato | da Cremaschi a Valenti e Miko?ajewski presente e futuro

In casa Parma si sta definendo il futuro dell’allenatore spagnolo, con segnali che indicano una possibile conferma. Contestualmente, si sta lavorando sul mercato per rinforzare la rosa, con nomi come Cremaschi, Valenti e Mikolajewski. La decisione sulla permanenza dell’allenatore sembra prossima, mentre le trattative per i nuovi acquisti proseguono. La società sta valutando le opzioni sia sul fronte tecnico che su quello dei trasferimenti.

Prima la conferma di Carlos Cuesta, poi il mercato. In casa Parma la programmazione della prossima stagione passa inevitabilmente dalla definizione del futuro dell'allenatore spagnolo, sempre più vicino alla permanenza sulla panchina crociata. Solo dopo il via libera definitivo sul fronte tecnico. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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Milan-Parma, la soddisfazione di Cuesta: La mentalità di questo Parma è incredibile

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