Como-Parma LE ULTIME | Cuesta all' attacco | previsto uno spezzone per Miko?ajewski

A poche ore dalla sfida tra Como e Parma, si intensificano le voci sul futuro di Carlos Cuesta. La partita di domani si presenta come un elemento chiave nella valutazione del difensore, con alcune indiscrezioni che indicano un possibile coinvolgimento di Mikolajewski in uno spezzone di gioco. La situazione attorno alla formazione emiliana resta incerta, mentre gli addetti ai lavori seguono con attenzione ogni dettaglio in vista della prossima decisione.

In casa Parma è centrale il futuro di Carlos Cuesta, con la gara di Como che assume quasi le dimensioni di un contorno a tutta la vicenda. Ci sarà pure Kyle Krause, sempre più spesso a Parma, sempre più vicino ai suoi ragazzi. Il presidente dovrebbe essere tra gli ospiti alla serata organizzata. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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