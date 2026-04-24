Conferenza stampa Cuesta alla vigilia di Parma Pisa | Pellegrino e Valenti recuperati La salvezza non è l’unico obiettivo ecco cosa rispondo sul mio futuro

Alla vigilia della partita tra Parma e Pisa, il difensore ha partecipato a una conferenza stampa per commentare lo stato della squadra e il suo futuro. Ha annunciato che Pellegrino e Valenti sono disponibili dopo aver recuperato dagli infortuni. Cuesta ha anche precisato che l’obiettivo principale non è solo la salvezza, senza fornire dettagli sui propri progetti futuri. La partita è in programma nella 34ª giornata di Serie A 202526.