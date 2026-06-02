Mercoledì azzurro a Parigi | quando giocano i tre italiani nei quarti
Mercoledì a Parigi si disputano i quarti di finale del torneo di tennis. Uno dei match vede un italiano affrontare un avversario canadese, con il primo che sfida Auger-Aliassime. Un altro incontro mette di fronte due italiani, Arnaldi e Berrettini, in un derby che decide chi accederà alle semifinali. Le partite si svolgono sulla terra battuta del Roland Garros, con in palio la semifinale del torneo.
Mercoledì italiano, quello di domani, al Roland Garros. I due quarti di finale della parte alta del tabellone maschile vedranno tre azzurri in campo, quindi ci sarà obbligatoriamente un derby. Quello tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Prima, però, toccherà a Flavio Cobolli contro Felix Auger-Aliassime. Il n.10 del tabellone giocherà il terzo match della sessione diurna, che inizia alle 11, sul Philippe Chatrier. Sarà intorno alle 15, dopo Kalinskaya-Chwalinska e Sabalenka-Shnaider, i due quarti femminili. Flavio, che vincendo entrerebbe nella top 10 del ranking Atp, ha vinto entrambi i precedenti contro il canadese. Risalenti però al 2024, sul cemento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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