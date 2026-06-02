Mercoledì italiano, quello di domani, al Roland Garros. I due quarti di finale della parte alta del tabellone maschile vedranno tre azzurri in campo, quindi ci sarà obbligatoriamente un derby. Quello tra Matteo Berrettini e Matteo Arnaldi. Prima, però, toccherà a Flavio Cobolli contro Felix Auger-Aliassime. Il n.10 del tabellone giocherà il terzo match della sessione diurna, che inizia alle 11, sul Philippe Chatrier. Sarà intorno alle 15, dopo Kalinskaya-Chwalinska e Sabalenka-Shnaider, i due quarti femminili. Flavio, che vincendo entrerebbe nella top 10 del ranking Atp, ha vinto entrambi i precedenti contro il canadese. Risalenti però al 2024, sul cemento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Mercoledì azzurro a Parigi: quando giocano i tre italiani nei quarti

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