Parco Ducale Aiello | Perché quelle panchine sono state rimosse?

Un consigliere comunale ha presentato un'interrogazione per chiedere spiegazioni sulla rimozione di diverse panchine nel Parco Ducale, in particolare lungo il viale principale. La richiesta mira a ottenere chiarimenti dall’amministrazione riguardo alle motivazioni di questa decisione e alle eventuali tempistiche di ripristino o sostituzione. La questione riguarda le aree dedicate al riposo e alla socializzazione dei visitatori del parco.

Una interrogazione per chiedere chiarimenti all'Amministrazione comunale in merito alla rimozione di diverse panchine all'interno del Parco Ducale, con particolare riferimento al viale principale. E' quella presentata dal consigliere comunale del gruppo Vignali, Andrea Aiello. L'iniziativa nasce. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

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