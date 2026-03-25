Gino Paoli, noto cantautore, è deceduto lasciando le sue composizioni musicali. Tuttavia, le sue canzoni non sono più quelle che si ascoltano al momento. In passato, un artista famoso ha scritto una frase che parla di scrivere una canzone intitolata

In una canzone di molti anni fa, Lorenzo Jovanotti diceva «se io fossi capace, scriverei “Il cielo una stanza”». Nel coccodrillo di oggi, se fossi coraggiosa, io scriverei «“Il cielo in una stanza” è una cagata pazzesca», semicitando un altro genovese anche lui non esattamente famoso per la simpatia. La prima volta che ho incontrato Ornella Vanoni, le ho chiesto quale fosse la più bella canzone del Novecento italiano. Lei ha detto “Sapore di sale”, e io ho pensato che la mia regola che gli autori non capiscano mai nulla delle loro opere andava allargata: anche le ex fidanzate degli autori non capiscono nulla. L’unico consumo culturale che ho ereditato da mia madre è stato Gino Paoli, che però non era il mio stesso Gino Paoli. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Gino Paoli ci ha lasciato le canzoni, ma non sono quelle che state canticchiando

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Difficile scegliere una canzone di Gino Paoli con cui salutarlo. Gino Paoli ci lascia un'eredità meravigliosa, grazie per la tua arte! #GinoPaoli x.com