L'attrice Kat Graham ha pubblicato un messaggio sui social per spiegare perché alcune scene con Diana Ross sono state eliminate dal montaggio finale del film biografico. Secondo quanto riportato, le riprese con l’artista sono state tagliate, e questa scelta ha portato alla modifica della versione definitiva del film. Nessuna ulteriore spiegazione è stata fornita riguardo ai motivi di questa decisione.

L'attrice Kat Graham ha condiviso un post online per spiegare il motivo per cui non appare nel montaggio finale del film biografico. Il film Michael avrebbe dovuto contenere anche delle scene con al centro Diana Ross, interpretata da Kat Graham. L'attrice, con un post su Instagram, ha infatti svelato il motivo per cui non appare nella versione del lungometraggio che sta arrivando nelle sale di tutto il mondo in questi giorni. L'assenza di Diana Ross dalla storia raccontata in Michael Kat Graham aveva girato alcune sequenze del film Michael, diretto da Antoine Fuqua, ma i suoi fan hanno notato che non appare in nessun momento del progetto dedicato al re del pop.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Michael: le scene con Diana Ross sono state tagliate, ecco perché

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