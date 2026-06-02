Trovare parcheggio, in particolar modo in una zona molto abitata, può rivelarsi decisamente stancante e frustrante. Ecco perché tra gli automobilisti c'è anche chi ha l'abitudine di farsi "prenotare" il posto da un passeggero, così da trovare dove lasciare la propria vettura. Una soluzione invisa ad alcuni, ma comunque accettata e considerata ormai la norma. Tuttavia ci sono precise norme che non devono essere ignorate. Come stabilito dall' art.157 del Codice della Strada, ci sono dei comportamenti da tenere quando si interrompe la marcia, così da evitare pericoli. Non solo. Le disposizioni inerenti la marcia e la sosta sono da applicare soltanto sulle vetture, pertanto il suolo pubblico non può essere riservato da una persona fisica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Parcheggio "riservato" con sedia o persone? Ecco quando scatta il reato

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