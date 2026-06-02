La ricerca di un parcheggio libero, soprattutto nelle grandi città, rappresenta spesso una delle sfide quotidiane più dure da affrontare per la gran parte degli automobilisti. Scena abbastanza tipica, alla quale capita frequentemente di assistere, è quella che vede il tentativo di riservare un posto libero con la “presenza fisica” di un passeggero sceso anticipatamente dal veicolo per segnalare che il posto è occupato. Di fatto prenotato. Sebbene siano in molti a considerare tale comportamento una pratica comune ed accettabile, la normativa e l'orientamento della giurisprudenza stabiliscono confini ben precisi e severi sulla legittimità di questo comportamento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Posto auto occupato da persone o oggetti, quando la "prenotazione" diventa reato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Qui i poveri vivono meglio dei ricchi. Il segreto della felicità della Costa Rica

Notizie e thread social correlati

Paghe da fame: Cassazione, quando lo stipendio basso diventa reatoLa Corte di Cassazione penale ha emesso una sentenza il 17 febbraio 2026, precisando che paghe molto basse possono costituire reato di sfruttamento...

Google Find Hub: gestisci dispositivi, oggetti e persone da un’unicaGoogle ha introdotto Find Hub, una nuova piattaforma che permette di localizzare dispositivi, oggetti e persone attraverso un sito web accessibile...

Temi più discussi: A Roma arrivano i parcheggi smart: come funzionano i sensori; Le università romane (e quelle italiane) restano fuori dalla classifica delle 100 migliori al mondo; La parola ai lettori: Residenti, disabili e anziani: chi tutela il diritto alla mobilità?; Scatta un nuovo sgombero nelle case Atc di via degli Abeti: porte blindate anti occupazioni abusive.

Una donna disabile sarebbe rimasta in auto fino alle 5 del mattino dopo aver trovato occupato il proprio posto invalidi sotto casa, alla Magliana. La denuncia dei residenti. ilmarforio.it/magliana-disab… #Roma #Magliana #disabili x.com

Volevo solo andare in biblioteca a studiare e ho accidentalmente visto che il mio posto preferito era occupato da Norway Chess reddit

Posto disabili occupato. Ho fatto rimuovere l’auto, si sono vendicati sulla miaFirenze, 25 novembre 2025 – Per far valere un mio diritto, del quale onestamente avrei fatto volentieri a meno, mi ritrovo migliaia di euro di danni. È un atto vergognoso. È più amareggiato che ... lanazione.it

posto auto privatoBuongiorno all'interno del condominio ho un posto auto adiacente al portone d'ingresso sul quale è esposto il cartello posto auto privato. Alcune volte trovo il posto occupato da altre autovetture. corriere.it