Da alcune settimane, davanti alla chiesa Collegiata di Santarcangelo sono state poste delle transenne lungo il sagrato, con l’obiettivo di impedire la sosta non autorizzata. Questa misura viene adottata quotidianamente dai responsabili della parrocchia, che vogliono evitare parcheggi selvaggi e garantire l’accesso agli spazi dedicati alle funzioni religiose. La presenza delle barriere si ripete ogni giorno, senza interruzioni, per gestire la situazione di sosta davanti alla chiesa.

Il sagrato della chiesa Collegiata "non è un parcheggio". Ecco perché, da un po’ di tempo, non passa giorno senza i preti della parrocchia di Santarcangelo posizionino le transenne davanti al piazzale della chiesa, per impedire la sosta abusiva. Non è una questione di oggi. Ma durante la prima fase dei lavori per la sistemazione e la messa in sicurezza della Collegiata, il problema era stato – parzialmente – risolto, visto l’andirivieni di operai e mezzi. Il cantiere (tuttora in corso) da tempo si è spostato: i lavori si concentrano su un’altra parte della chiesa. Ma c’è chi ancora non perde il ’vizio’ di lasciare l’auto sul sagrato, nonostante i divieti.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Transenne davanti alla Collegiata : "Così evitiamo i parcheggi selvaggi"

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