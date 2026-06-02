Parata e cerimonia Piacenza celebra gli 80 anni della Repubblica Italiana | le foto

Da ilpiacenza.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Piacenza si sono svolte una parata e una cerimonia per commemorare gli 80 anni dalla nascita della Repubblica Italiana, stabilita dal referendum del 2 giugno 1946. La manifestazione ha coinvolto partecipanti e autorità locali, con momenti ufficiali e rappresentazioni pubbliche. Sono state scattate fotografie dell’evento, che si sono svolti nel rispetto delle tradizioni e delle modalità previste per questo tipo di celebrazione.

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Piacenza celebra gli ottant'anni della Repubblica Italiana, decretata dall'esito del referendum del 2 giugno del 1946. Un appuntamento iniziato alle 10 di questa mattina, quando ha preso avvio la sfilata dei mezzi militari da viale Risorgimento, a cui hanno assistito cittadini e rappresentanti. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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