In occasione del 79° anniversario della Repubblica Italiana, le celebrazioni si sono svolte al Passetto di Ancona. Durante l’evento, un messaggio del Presidente della Repubblica ha ricordato che la Costituzione rappresenta la “casa comune” del Paese. Il discorso ha sottolineato i valori di libertà, democrazia e pace. La cerimonia si è svolta con partecipazione pubblica, senza ulteriori dettagli su interventi specifici o partecipanti.

ANCONA – Il richiamo ai valori della libertà, della democrazia e della pace ha scandito questa mattina le celebrazioni per il 79° anniversario della Repubblica Italiana al Monumento ai Caduti del Passetto. Davanti alle autorità civili, militari e religiose della provincia, il prefetto di Ancona, Maurizio Valiante, ha letto il messaggio inviato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in occasione della ricorrenza nazionale. La cerimonia si è aperta con l’alzabandiera sulle note dell’Inno di Mameli e con la deposizione della corona d’alloro al Monumento ai Caduti, in memoria di quanti hanno sacrificato la propria vita per la Patria.... 🔗 Leggi su Corriereadriatico.it

© Corriereadriatico.it - Festa della Repubblica, al Passetto di Ancona il messaggio di Mattarella: «La Costituzione è la nostra casa comune»

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