Parata del 2 giugno | Donzelli attacca Salis sulla proposta di abolirla

Notizia in breve

Donzelli ha criticato duramente Salis per la proposta di abolire la parata del 2 giugno. La proposta ha suscitato reazioni forti tra i rappresentanti dell’opposizione, che hanno deciso di non partecipare alla cerimonia. La decisione di non inviare i leader dell’opposizione alla manifestazione è stata presa in segno di protesta contro la proposta di eliminare l’evento. La discussione si è concentrata sulle implicazioni politiche di questa proposta e sulla risposta dei partiti di opposizione.