Massimo D'Alema ha espresso dure critiche nei confronti del governo e dell’Unione Europea riguardo alla gestione della crisi a Gaza e in Palestina. Ha accusato l’Italia e l’UE di adottare un atteggiamento incoerente e di usare un doppio standard nelle relazioni con Israele e Russia, in particolare sulle sanzioni e sui comportamenti adottati in queste situazioni. Le sue dichiarazioni sono state rese pubbliche in un contesto di confronto politico e mediatico.

Massimo D’Alema, intervistato a Realpolitik, si esprime sulla posizione di stallo occupata dall’Europa e dall’Italia sulla questione palestinese. L’ex Presidente del Consiglio critica Giorgia Meloni e tutti i rappresentanti, anche europei, che applicano un doppio standard sul comportamento nei confronti di Israele e Russia e sulle sanzioni per la violazione del diritto internazionale. È il caso della Biennale di Venezia: “Non ha senso colpire la cultura russa”. Italia ed Europa su Israele Massimo D’Alema a Realpolitik parla della posizione dell’Italia e dell’Europa sulla questione palestinese. “Trovo che il comportamento dell’Unione Europea e, in modo ancora più grave, del governo italiano nei confronti della tragedia palestinese di Gaza sia un comportamento vergognoso”, dice.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Massimo D'Alema attacca il governo Meloni e Ue, "su tragedia a Gaza e Palestina comportamento vergognoso"

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