Parata 2 giugno per la 1° volta un settore esclusivo alla Polizia di Stato Pratesi al comando Pisani | Una svolta

Notizia in breve

Per la prima volta, un settore esclusivo della Polizia di Stato partecipa alla parata del 2 giugno, con un rappresentante al comando. Il Capo della Polizia ha commentato l’evento come una svolta significativa. L’edizione del 2026 ha visto questa novità, che coinvolge un settore specifico all’interno delle forze di sicurezza. La partecipazione ha coinvolto personale e mezzi dedicati, segnando un cambiamento rispetto alle edizioni precedenti.