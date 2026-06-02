Parata 2 giugno per la 1° volta un settore esclusivo alla Polizia di Stato Pratesi al comando Pisani | Una svolta
Per la prima volta, un settore esclusivo della Polizia di Stato partecipa alla parata del 2 giugno, con un rappresentante al comando. Il Capo della Polizia ha commentato l’evento come una svolta significativa. L’edizione del 2026 ha visto questa novità, che coinvolge un settore specifico all’interno delle forze di sicurezza. La partecipazione ha coinvolto personale e mezzi dedicati, segnando un cambiamento rispetto alle edizioni precedenti.
Il Capo della Polizia, Vittorio Pisani: "L’edizione 2026 segna una svolta per la presenza della Polizia di Stato: per la prima volta, la nostra Amministrazione disporrà di un esclusivo settore, rappresentativo del quotidiano impegno al servizio della Repubblica Italiana" La Polizia di Stato,. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Parata del 2 Giugno, per la prima volta la Polizia di Stato sfilerà in un settore esclusivo: il nonoPer la prima volta, la Polizia di Stato parteciperà alla parata del 2 giugno in una sezione dedicata ai reparti specializzati.
Temi più discussi: Parata del 2 Giugno, per la prima volta la Polizia di Stato sfilerà in un settore esclusivo: il nono; Fuga dei cavalli, il caso in procura: i quattro vigili esclusi dalla parata del 2 giugno; Festa della Repubblica, tutto pronto per la parata del 2 giugno sul Lungo Po Europa, con le forze armate schierate e le autorità. Ecco il programma della giornata, che coinvolge anche le canottieri; Roma fuga dei cavalli, alla parata del 2 Giugno sostituiti i vigili urbani coinvolti nell'esplosione dei botti.
Polizia di Stato, prova notturna per la Parata del 2 giugno, Pratesi: Per la 1° volta un settore dedicato, grande orgoglio - VIDEO x.com
Doveva essere una prova per la parata del 2 giugno. Poi alcuni fuochi d’artificio avrebbero spaventato i cavalli della polizia, scatenando il caos nelle strade di Roma. Nella fuga degli animali un cavallo è stato abbattuto e quattro persone sono rimaste ferite. U facebook
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