Polizia di Stato prova notturna per la Parata del 2 giugno Pratesi | Per la 1° volta un settore dedicato grande orgoglio - VIDEO

Notizia in breve

Durante la prova notturna per la parata del 2 giugno, le forze di polizia hanno testato il nuovo settore dedicato esclusivamente alla loro rappresentanza. È la prima volta che si crea uno spazio riservato a questa sezione, suscitando entusiasmo tra gli agenti e il comandante. La prova si è svolta in un’atmosfera di grande responsabilità e orgoglio, con la polizia che si prepara a partecipare all’evento ufficiale.