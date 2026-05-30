Polizia di Stato prova notturna per la Parata del 2 giugno Pratesi | Per la 1° volta un settore dedicato grande orgoglio - VIDEO
Durante la prova notturna per la parata del 2 giugno, le forze di polizia hanno testato il nuovo settore dedicato esclusivamente alla loro rappresentanza. È la prima volta che si crea uno spazio riservato a questa sezione, suscitando entusiasmo tra gli agenti e il comandante. La prova si è svolta in un’atmosfera di grande responsabilità e orgoglio, con la polizia che si prepara a partecipare all’evento ufficiale.
"Quest'anno per la prima volta c'è il nostro settore dedicato esclusivamente alla Polizia di Stato. Tutto questo ci inorgoglisce, ci riempie di entusiasmo e, a me come comandante, di un grande senso di responsabilità". Così Laura Pratesi, Dirigente Superiore della Polizia, comandante del IX settore. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
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Mettiamoci alla prova con un quiz di logica per il test Allievi Agenti della Polizia di Stato. Tu che risposta hai dato? Scrivila nei commenti e vediamo chi ci prende al primo colpo. Salva il reel per ripassare e mandalo a chi sta studiando con te. #quizdilogica #log facebook
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