Polizia di Stato prova notturna per la Parata del 2 giugno Pratesi | Per la 1° volta un settore dedicato grande orgoglio - VIDEO

Da ilgiornaleditalia.it 30 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Durante la prova notturna per la parata del 2 giugno, le forze di polizia hanno testato il nuovo settore dedicato esclusivamente alla loro rappresentanza. È la prima volta che si crea uno spazio riservato a questa sezione, suscitando entusiasmo tra gli agenti e il comandante. La prova si è svolta in un’atmosfera di grande responsabilità e orgoglio, con la polizia che si prepara a partecipare all’evento ufficiale.

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"Quest'anno per la prima volta c'è il nostro settore dedicato esclusivamente alla Polizia di Stato. Tutto questo ci inorgoglisce, ci riempie di entusiasmo e, a me come comandante, di un grande senso di responsabilità". Così Laura Pratesi, Dirigente Superiore della Polizia, comandante del IX settore. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Polizia di Stato, prova notturna per la Parata del 2 giugno, Pratesi: "Per la 1° volta un settore dedicato, grande orgoglio" - VIDEO
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