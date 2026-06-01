Per la prima volta, la Polizia di Stato parteciperà alla parata del 2 giugno in una sezione dedicata ai reparti specializzati. La novità riguarda il nono settore, che finora non era stato incluso nelle esibizioni. Il dirigente generale ha commentato che questa scelta evidenzia l’impegno quotidiano degli agenti in attività di sicurezza e assistenza. La partecipazione si inserisce nel programma delle celebrazioni ufficiali della giornata nazionale.

La Polizia di Stato, che quest'anno compie 174 anni e al cui vertice è preposto il Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica sicurezza, prefetto Vittorio Pisani, sfilerà alla Parata del 2 Giugno nel nono settore. Il Capo della Polizia - Direttore generale della Pubblica sicurezza, nella lettera indirizzata alle donne e agli uomini della Polizia di Stato, e pubblicata sul sito www.poliziadistato.it, ha evidenziato che "l'edizione 2026 segna una svolta per la presenza della Polizia di Stato: per la prima volta, la nostra Amministrazione disporrà di un esclusivo settore, rappresentativo del quotidiano impegno al servizio della Repubblica Italiana. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Parata del 2 Giugno, per la prima volta la Polizia di Stato sfilerà in un settore esclusivo: il nono

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