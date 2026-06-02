Parata 2 giugno 2026 a Roma | tutto quello che c’è da sapere

Oggi, 2 giugno 2026, si svolge a Roma una parata militare ai Fori Imperiali. L’evento prevede la partecipazione di forze armate e istituzioni, con inizio previsto nel mattino e durata di alcune ore. Sono disponibili biglietti per assistere alla manifestazione, mentre la diretta streaming permette di seguirla anche da remoto. La parata si svolge nel rispetto delle normative vigenti e senza variazioni rispetto alle edizioni precedenti.

Parata 2 giugno 2026 a Roma: chi partecipa, orario, durata, biglietti e streaming. Oggi, martedì 2 giugno 2026, torna l’appuntamento con la Parata militare ai Fori Imperiali di Roma. L’evento ricorre ogni anno per celebrare la Festa della Repubblica. Cosa si celebra, esattamente? Ogni anno, il 2 giugno ricorre l’anniversario del referendum del 1946, grazie al quale fu abolita la monarchia. Al suo posto subentrò la Repubblica, quella che appunto festeggiamo ogni anno. E, come da tradizione, anche per martedì 2 giugno a Roma si celebra la parata in via dei Fori Imperiali. Cosa bisogna sapere riguardo la manifestazione? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio Chi partecipa: il programma. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Discussione Quotidiana - 01 Giugno 2026 reddit

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