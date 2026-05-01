Concerto primo maggio 2026 | tutto quello che c’è da sapere sul Concertone a Roma

Il Concertone del primo maggio 2026 si terrà a Roma e coinvolgerà diversi artisti e cantanti. Sono stati annunciati il cast e la scaletta, con dettagli sugli orari e i conduttori. L’evento sarà trasmesso anche in streaming, consentendo a un pubblico più ampio di partecipare virtualmente. Le informazioni ufficiali riguardanti il programma completo sono disponibili sul sito dedicato all’evento.

Concerto primo maggio 2026 Roma: cast, cantanti, scaletta, conduttori, orari e streaming del Concertone. Oggi, 1 maggio 2026, si svolge come da tradizione il Concerto del primo maggio 2026 a Roma. Il concerto si svolge come da tradizione in piazza San Giovanni in Laterano. Alla conduzione Pierpaolo Spollon, Arisa e BigMama. L’evento è promosso da Cgil, Cisl e Uil e organizzato da iCompany con la direzione artistica di Massimo Bonelli. Si comincia alle ore 15 e si andrà avanti fino a mezzanotte. Sarà possibile seguirlo in diretta su Rai 3 e Radio 2. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Conduttori. La giornata riunisce sul palco una lunga parata di cantanti e musicisti, con un doppio obiettivo: rendere omaggio ai lavoratori e celebrare i loro diritti, ancora in molti casi violati e non rispettati.🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Concerto primo maggio 2026: tutto quello che c’è da sapere sul Concertone a Roma Notizie correlate Leggi anche: Tutto quello che c'è da sapere sul concerto di Gianni Morandi: biglietti, scaletta, bus speciali Leggi anche: Tutto quello che c'è da sapere sul concerto di Elisa: biglietti, scaletta, bus e dove parcheggiare Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora; Concerto del Primo Maggio: chi sono i cantanti che suoneranno a piazza San Giovanni; Concertone Primo Maggio: da Geolier a Emma, scaletta stellare. Sul palco Spollon, BigMama, Arisa; Concerto del 1° Maggio. Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma: la scaletta e come seguirlo in tv e in streamingConcertone a Roma: orari della diretta tv del Concerto del Primo Maggio 2026, scaletta cantanti, conduttori, guida per seguirlo da piazza San Giovanni. gazzetta.it Concerto del Primo Maggio 2026: la scalettaTorna, come da tradizione nel giorno della Festa dei lavoratori, il Concerto del Primo Maggio. La maratona musicale andrà in onda in diretta da Piazza San Giovanni a Roma su Rai3 a partire dalle 15.15 ... rockol.it Concerto del Primo Maggio 1992... ...eh, alcuni dicono sia nostalgia, altri "inadeguatezza"...boh - facebook.com facebook Concerto primo maggio 2026: cantanti, scaletta, diretta tv e orari ift.tt/QXOpn3U x.com