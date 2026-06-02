Parata 2 giugno 2026 a Roma streaming e diretta tv | dove vederla

Il 2 giugno 2026 si tiene a Roma una parata militare ai Fori Imperiali. L’evento si svolge in giornata e sarà visibile in diretta streaming e in televisione. La parata include forze armate e mezzi militari, e si tiene come tradizione per celebrare la festa nazionale. Nessuna modifica è stata annunciata rispetto alle edizioni precedenti.

Oggi, martedì 2 giugno 2026, torna l’appuntamento con la Parata militare ai Fori Imperiali di Roma. L’evento ricorre ogni anno per celebrare la Festa della Repubblica. Cosa si celebra, esattamente? Ogni anno, il 2 giugno ricorre l’anniversario del referendum del 1946, grazie al quale fu abolita la monarchia. Al suo posto subentrò la Repubblica, quella che appunto festeggiamo ogni anno. E, come da tradizione, anche per martedì 2 giugno a Roma si celebra la parata in via dei Fori Imperiali. Dove vedere la parata del 2 giugno 2026 a Roma in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. La parata militare, come da tradizione, sarà trasmessa in diretta dal TG1, quindi su Rai 1, dalle ore 9,45. 🔗 Leggi su Tpi.it

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