Frecce Tricolori 2 giugno 2026 Roma streaming e diretta tv | dove vederle

Notizia in breve

Il 2 giugno 2026 si celebra la Festa della Repubblica in Italia, con un evento principale che include lo spettacolo delle Frecce Tricolori. La manifestazione si svolge a Roma e viene trasmessa in diretta televisiva e streaming. La giornata ricorda il referendum del 1946, che ha portato all’abolizione della monarchia e all’istituzione della repubblica. La partecipazione pubblica e le trasmissioni ufficiali sono state confermate per questa edizione.