Frecce Tricolori 2 giugno 2026 Roma streaming e diretta tv | dove vederle

Da tpi.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Il 2 giugno 2026 si celebra la Festa della Repubblica in Italia, con un evento principale che include lo spettacolo delle Frecce Tricolori. La manifestazione si svolge a Roma e viene trasmessa in diretta televisiva e streaming. La giornata ricorda il referendum del 1946, che ha portato all’abolizione della monarchia e all’istituzione della repubblica. La partecipazione pubblica e le trasmissioni ufficiali sono state confermate per questa edizione.

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. Oggi, martedì 2 giugno 2026, in Italia si festeggia la Festa della Repubblica, un evento che si riallaccia al referendum del 1946, quello tramite cui è stata abolita la monarchia e scelta la repubblica. Come ogni anno, il presidente Sergio Mattarella si recherà presso l’Altare della Patria, in Piazza Venezia, e qui lascerà la corona d’alloro con i tre colori della nostra bandiera. Il primo appuntamento di lunedì 2 giugno 2026 parte alle ore 9, dopodiché tocca alle Frecce Tricolori, che animeranno il cielo della capitale con rosso, verde e bianco. Dove vedere il passaggio delle Frecce Tricolori il 2 giugno 2026 a Roma in diretta tv e live streaming? Di seguito tutte le informazioni nel dettaglio. 🔗 Leggi su Tpi.it

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