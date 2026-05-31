Giro d'Italia 2026 oggi in TV 21ª tappa Roma-Roma | percorso dove vederla in diretta e streaming i favoriti

L’ultima tappa del Giro d’Italia 2026 si svolgerà oggi, con partenza e arrivo a Roma, e l’arrivo previsto alle 18:50 al Circo Massimo. La gara si concluderà con una sfilata del vincitore, mentre i favoriti includono Vingegaard, Milan e Magnier. La tappa sarà trasmessa in diretta e in streaming.

L'ultima tappa del Giro d'Italia che si concluderà a Roma, con l'arrivo previsto per le 18:50 al Circo Massimo: sfilata da vincitore per Vingegaard, Milan sfida Magnier. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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The Emotional Giro d'Italia 2026 Stage 19 Win Sepp Kuss Won't Forget

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