Parata 2 giugno 2026 a Roma | strade chiuse e deviazioni linee bus

Per la celebrazione della Festa della Repubblica a Roma il 2 giugno 2026, alcune strade saranno chiuse e le linee di autobus subiranno deviazioni. La parata militare si svolge in occasione di questa ricorrenza, che ricorda il referendum del 1946. Le chiusure e le modifiche al servizio di trasporto pubblico sono state comunicate dalle autorità locali e resteranno in vigore durante tutta la giornata. Gli utenti sono invitati a consultare le indicazioni ufficiali per pianificare gli spostamenti.

Parata 2 giugno 2026 Roma: strade chiuse e deviazioni linee bus. Oggi, martedì 2 giugno 2026, a Roma si svolge la Parata militare per celebrare la Festa della Repubblica, una ricorrenza di fondamentale importanza per il nostro paese poiché si riallaccia al referendum del 1946. In quell’occasione è stata abolita la monarchia per approvare la Repubblica che oggi celebriamo. E la Capitale, oltre a vedere il proprio cielo tinto di verde, rosso e bianco per l’occasione, ospita anche la classica parata che prende vita sui Fori Imperiali. Ma quali sono le strade chiuse e le deviazioni bus in vista della parata del 2 giugno 2026? E le metro chiuse? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Tpi.it

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