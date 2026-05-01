Concerto primo maggio 2026 a Roma | strade chiuse metro e linee bus deviate

Per il concerto del primo maggio 2026 a Roma sono previste chiusure di alcune strade e deviazioni di linee metro e autobus. Le autorità hanno comunicato che alcune arterie saranno interdette al traffico e che alcune linee di trasporto pubblico subiranno modifiche temporanee. Sono stati forniti dettagli sulle aree interessate e sui percorsi alternativi disponibili per i pendolari durante l’evento.

Concerto primo maggio 2026 Roma: strade chiuse, metro e linee bus deviate. Tutte le info. Quali sono le strade chiuse (e le linee bus deviate) per il Concerto del Primo Maggio 2026 in Piazza San Giovanni, a Roma? In vista del concertone, Atac ha modificato alcune linee bus e ha previsto la chiusura di alcune stazioni metropolitane. Le strade chiuse al traffico per l’occasione sono le seguenti: dalle prime ore di venerdì sarà vietato circolare nell’area compresa tra via Carlo Felice, piazza di Porta San Giovanni, via Emanuele Filiberto. Nello specifico chiuderanno al traffico piazza di Porta San Giovanni, in piazza San Giovanni in Laterano...🔗 Leggi su Tpi.it © Tpi.it - Concerto primo maggio 2026 a Roma: strade chiuse, metro e linee bus deviate Notizie correlate Metro C a Roma, al via oggi i nuovi cantieri per le fermate: strade chiuse e linee bus deviateA partire da mercoledì 25 febbraio aprono i cantieri per la tratta T2 della linea C della metropolitana di Roma. Concertone Primo Maggio Roma 2026: strade chiuse, metro e bus deviati a San GiovanniOggi, 1° maggio 2026, Roma torna a riempirsi di musica con il tradizionale Concertone del Primo Maggio in piazza San Giovanni in Laterano. Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Concerto del Primo Maggio a Roma, i cantanti e cosa sappiamo finora; Concerto del Primo Maggio: chi sono i cantanti che suoneranno a piazza San Giovanni; Concertone Primo Maggio: da Geolier a Emma, scaletta stellare. Sul palco Spollon, BigMama, Arisa; Concerto del 1° Maggio. Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma: la scaletta e come seguirlo in tv e in streamingConcertone a Roma: orari della diretta tv del Concerto del Primo Maggio 2026, scaletta cantanti, conduttori, guida per seguirlo da piazza San Giovanni. gazzetta.it Concerto del Primo Maggio 2026: la scalettaTorna, come da tradizione nel giorno della Festa dei lavoratori, il Concerto del Primo Maggio. La maratona musicale andrà in onda in diretta da Piazza San Giovanni a Roma su Rai3 a partire dalle 15.15 ... rockol.it Concerto del Primo Maggio 1992... ...eh, alcuni dicono sia nostalgia, altri "inadeguatezza"...boh - facebook.com facebook Concerto primo maggio 2026: cantanti, scaletta, diretta tv e orari ift.tt/QXOpn3U x.com