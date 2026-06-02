Parata 2 giugno 2026 a Roma biglietti | dove acquistarli le informazioni

Il 2 giugno 2026, ai Fori Imperiali di Roma, si svolgerà una parata a cui parteciperà anche il Presidente della Repubblica. La giornata prevede l’accesso tramite biglietti, che possono essere acquistati online o presso punti vendita indicati. La manifestazione si terrà in una zona centrale della città e coinvolgerà diverse forze armate e rappresentanze istituzionali. Sono state fornite indicazioni sulle modalità di accesso e sui punti di distribuzione dei biglietti.

PARATA 2 GIUGNO 2026 BIGLIETTI – Oggi, martedì 2 giugno 2026, ai Fori Imperiali di Roma si terrà la parata del 2 giugno a cui presenzierà anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Prima, come da tradizione, il presidente Mattarella celebrerà la Festa della Repubblica recandosi a Piazza Venezia, presso l’Altare della Patria, dove depositerà la corona d’alloro con i colori della nostra bandiera. Poco dopo partirà la parata del 2 giugno, che celebra la scelta degli italiani al referendum del 1946, quando è stata abolita la monarchia. Presenti ovviamente anche le Frecce Tricolori. Come assistere alla parata del 2 giugno, che nel 2026 si svolge di martedì a Roma? È possibile acquistare dei biglietti per partecipare all’evento e quindi assistere dal vivo alla parata militare sedendo presso le tribune in via dei Fori Imperiali. 🔗 Leggi su Tpi.it

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Rome Parade 2026 | La Folkloristica Band Bettolle

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