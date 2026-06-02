Parabiago sfata il tabù e ritorna in Serie A Elite
A Parabiago, la squadra ha conquistato la promozione in Serie A Elite dopo sei minuti di gioco intensi e combattuti. Durante questa fase, i giocatori si sono concentrati in modo estremo, difendendo la linea di meta con grande determinazione. La partita è durata pochi minuti, ma sono stati decisivi per il risultato finale. La squadra ha mantenuto la concentrazione fino al fischio finale, assicurandosi il ritorno nella massima categoria.
Sei minuti di passione. Bollenti e delicatissimi, tutti giocati in trincea a difesa della linea di meta. Poi, a 80° abbondantemente scaduto, il fischio della liberazione che scatena una festa attesa quasi 70 anni, troppe volte rimandata proprio all'ultimo. Il Parabiago torna in Serie A Elite, o forse meglio dire arriva (le uniche tre stagioni in serie A dei rossoblù sono datate '56-'57, '57-'58 e '58-'59) e tocca il cielo con un dito. Domenica, sul campo neutro di Biella, la corazzata di coach Daniele Porrino (che proprio della città piemontese è originario) si giocava la massima serie opposta al Cus Torino, una finale playoff giunta dopo l'ennesima stagione regolare chiusa da primi in classifica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Notizie e thread social correlati
Rugby, Parabiago conquista la storica promozione in Serie A ÈliteParabiago ha ottenuto la promozione in Serie A Elite, la sua prima volta nella massima categoria.
Rugby Parabiago, promozione storica: la squadra conquista la Serie A ÉliteLa squadra di rugby di Parabiago ha vinto la finale contro il Cus Torino con il punteggio di 21-17, ottenendo la promozione in Serie A Élite.