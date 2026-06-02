Parabiago sfata il tabù e ritorna in Serie A Elite

Notizia in breve

A Parabiago, la squadra ha conquistato la promozione in Serie A Elite dopo sei minuti di gioco intensi e combattuti. Durante questa fase, i giocatori si sono concentrati in modo estremo, difendendo la linea di meta con grande determinazione. La partita è durata pochi minuti, ma sono stati decisivi per il risultato finale. La squadra ha mantenuto la concentrazione fino al fischio finale, assicurandosi il ritorno nella massima categoria.