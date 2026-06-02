Un uomo coinvolto nel caso della tomba di Pamela Genini ha dichiarato di essere stato ubriaco quella sera. La sua testimonianza è stata resa nota in merito alle indagini in corso. La vicenda, che riguarda la scomparsa e il ritrovamento della salma, continua a essere oggetto di attenzione pubblica e investigativa. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle circostanze o alle responsabilità. Le autorità proseguono le indagini per chiarire i fatti.

Il caso legato alla tomba di Pamela Genini continua a richiamare l’attenzione dell’opinione pubblica e degli investigatori. Al centro della vicenda c’è Francesco Dolci, ex fidanzato della donna e attualmente indagato per profanazione di sepolcro e vilipendio di cadavere. Nelle ultime ore l’imprenditore bergamasco ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire alcuni aspetti che riguardano la sua presenza nei pressi del cimitero di Strozza, immortalata dalle telecamere di videosorveglianza. Le immagini registrate nel cuore della notte hanno alimentato dubbi e interrogativi, diventando uno degli elementi più discussi dell’intera indagine. Proprio per questo Dolci ha scelto di fornire la sua versione durante la trasmissione televisiva Dentro la Notizia, spiegando nel dettaglio cosa sarebbe accaduto quella sera. 🔗 Leggi su Tvzap.it

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© Tvzap.it - Pamela Genini, l’ex Francesco Dolci rivela: “Ero ubriaco quella sera…”

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