Pamela Genini parla Francesco Dolci | Quella sera avevo bevuto

Le immagini delle telecamere di sorveglianza mostrano un uomo all’esterno di un cimitero durante la notte. Le registrazioni sono state inserite nell’indagine sulla morte di Pamela Genini. L’uomo ha dichiarato di aver consumato alcol quella sera. La registrazione è stata acquisita come parte dell’analisi degli elementi raccolti nel procedimento. Non sono state rivelate altre informazioni sull’identità della persona o sul ruolo che potrebbe aver avuto nell’evento.

Le immagini delle telecamere di sorveglianza che lo ritraggono all’esterno del cimitero in piena notte sono finite al centro dell’inchiesta sulla morte di Pamela Genini. Ora a parlare è Francesco Dolci, ex compagno della donna e unico indagato per vilipendio di cadavere e profanazione di sepolcro, che ha fornito la sua versione dei fatti durante la trasmissione Dentro la Notizia. Dolci ha commentato il filmato che lo mostra nei pressi del cimitero di Strozza intorno alle due del mattino, spiegando di non essere mai entrato all’interno del camposanto. «Quella sera avevo bevuto – ha raccontato –. Le telecamere mi riprendono mentre mi avvicino al cancello barcollando, ma sono rimasto fuori a pregare». 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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Pamela Genini, parla Francesco Dolci indagato per la profanazione: «Mi vogliono tappare la bocca»

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