Il Tribunale del Riesame ha negato il dissequestro dei beni di Francesco Dolci. Tra gli oggetti sequestrati ci sono immobili e conti correnti. La richiesta di riottenere gli effetti è stata respinta. La decisione è stata comunicata nelle ultime ore. Il procedimento riguarda un'indagine in corso. Non sono stati specificati ulteriori dettagli sui beni coinvolti. La posizione di Dolci rimane sotto sequestro fino a nuove valutazioni.

Il Tribunale del Riesame ha respinto la richiesta della difesa di Francesco Dolci sul dissequestro di alcuni oggetti di sua proprietà. L’istanza era stata depositata dalla sua difesa, rappresentata dalle avvocate Eleonora Prandi e Isabella Colombo. Il 41enne, ricordiamo, è indagato per vilipendio di cadavere nell’inchiesta sulla profanazione della tomba di Pamela Genini. Si tratta, nello specifico, di telefoni cellulari, un coltello, materiale edile come mastice e malta, un photobook della 29enne, alcuni scontrini e un biglietto con scritto a mano: “Giustizia per Pamela”. Il Tribunale del Riesame nega il dissequestro Quali sono gli oggetti sequestrati a Francesco Dolci Le visite alla tomba di Pamela Genini Il Tribunale del Riesame nega il dissequestro La decisione è arrivata lunedì 1° giugno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

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© Virgilio.it - Pamela Genini, il Riesame nega il dissequestro dei beni di Francesco Dolci: quali sono gli oggetti interessati

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Salma mutilata Pamela Genini: Riesame rigetta il ricorso dei legali dell'indagato Francesco Dolci contro il sequestro degli oggetti nella sua villa, tra i quali telefoni, un coltello, materiale per edilizia. Qualcuno ha informazioni utili? #chilhavisto? bit.ly/4vdIB8W x.com

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