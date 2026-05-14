Pamela Genini difesa di Francesco Dolci nega acquisizione dei dati del telefonino sequestrato | chiesto l' incidente probatorio

La difesa di Francesco Dolci ha negato di aver acquisito i dati dal telefonino sequestrato nel corso delle indagini. È stato inoltre chiesto di procedere con un incidente probatorio, e ora i legali hanno dieci giorni di tempo per presentare un'istanza motivata al giudice per le indagini preliminari. La vicenda riguarda le verifiche sui dati contenuti nel dispositivo e le modalità di acquisizione delle prove.

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