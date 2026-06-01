profanazione del cadavere di pamela genini il riesame nega il dissequestro degli oggetti di dolci

Il Tribunale ha respinto la richiesta di dissequestro dei telefoni e del coltello presentata dai legali dell’unico indagato per la profanazione del cadavere di Pamela Genini. La decisione riguarda il riesame avvenuto dopo il sequestro degli oggetti, che sono ancora sotto sequestro. Nessuna modifica alla misura è stata concessa. La richiesta di restituzione degli oggetti è stata rigettata.

LA DECISIONE. Il Tribunale ha rigettato la richiesta dei legali dell’unico indagato per la profanazione del cadavere di Pamela Genini, che aveva chiesto il dissequestro dei telefoni e del coltello. Ancora in sospeso, invece, la richiesta sempre inoltrata dalla difesa dell’indagato, di dichiarare non utilizzabili i primi accertamenti dei carabinieri. Per la difesa, Francesco Dolci avrebbe dovuto rivestire la qualità di indagato dal 26 marzo e non dal 5 maggio. Per questo, gli avvocati Eleonora Prandi e Isabella Colombo hanno chiesto al gip la retrodatazione dell’iscrizione al registro degli indagati. Se tale richiesta dovesse essere accolta, alcune fonti di prova non sarebbero più utilizzabili, come eventuali tracce (se ci fossero) che potrebbero essere trovate sul corpo di Pamela Genini durante la perizia. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

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Il Tribunale ha rigettato la richiesta dei legali dell’unico indagato per la profanazione del cadavere di Pamela Genini, che aveva chiesto il dissequestro dei telefoni e del coltello. x.com

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