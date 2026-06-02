Pamela Genini Francesco Dolci dice tutto | Quella sera avevo bevuto ecco cosa ho fatto

Da caffeinamagazine.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Francesco Dolci ha ammesso di aver bevuto quella sera. Le telecamere hanno ripreso una sagoma vicino a un cancello in una strada buia a mezzanotte. La scena è stata catturata mentre si trovava nel luogo dei fatti. L’uomo ha rilasciato dichiarazioni su quanto accaduto quella notte, senza ulteriori dettagli. La registrazione e le testimonianze sono al centro dell’indagine in corso.

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Una strada buia, l’orologio che segna piena notte e una sagoma ripresa dalle telecamere vicino a un cancello. Sono scene che, da sole, bastano a far venire i brividi. Eppure è proprio da lì che riparte una storia dolorosa, che continua a far discutere e a lasciare domande sospese. Al centro dell’inchiesta sulla morte di Pamela Genini ci sono quelle immagini: un uomo all’esterno del cimitero di Strozza intorno alle due del mattino. Quell’uomo, secondo quanto emerso, è Francesco Dolci, ex compagno della donna e oggi unico indagato per vilipendio di cadavere e profanazione di sepolcro. Nelle ultime ore ha scelto di parlare pubblicamente, raccontando la sua versione. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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Caso Pamela Genini, Francesco Dolci mente o dice la verità

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